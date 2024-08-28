Сорокопуд Моисей Бензионович
Место рожденияТальное
Дата рождения01.05.1906
Дата смерти29.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марголина Ида Абрамовна
Рождение ребёнка
24.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марголина Ида Абрамовна
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
19.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марголина Ида Абрамовна
Смерть
29.07.1992