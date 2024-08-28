Сорокопуд Моисей Бензионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокопуд Моисей Бензионович

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Место рождения

Тальное

Дата рождения

01.05.1906

Дата смерти

29.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

БЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906

Отец: Сорокопуд Бензион Менделевич

Мать: Сорокопуд (Грановская) Рахель

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марголина Ида Абрамовна

Рождение ребёнка
24.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марголина Ида Абрамовна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
19.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марголина Ида Абрамовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.07.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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