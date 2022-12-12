Остафьев Григорей Самойлович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Остафьев Самойла Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Остафьева Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Остафьев Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Остафьева Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Остафьев Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Остафьева Лукерья Григорьевна
Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Остафьев Гаврила Григорьевич
Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно