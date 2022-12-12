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Остафьев Григорей Самойлович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Остафьев Самойла Филиппович

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Остафьева Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1745

Сын: Остафьев Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Остафьева Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Остафьев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Остафьева Лукерья Григорьевна

Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Остафьев Гаврила Григорьевич

Мать ребёнка: Остафьева Авдотья Прокофьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остафьева Авдотья Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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