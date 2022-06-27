Остафьева Авдотья Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Остафьева (Остафьева) Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Остафьев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Остафьева (Остафьева) Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Остафьев Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Остафьева (Остафьева) Лукерья Григорьевна
Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Остафьев Гаврила Григорьевич
Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович
Смерть
Неизвестно