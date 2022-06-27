Остафьева Авдотья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остафьева Авдотья Прокофьевна

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остафьев Григорей Самойлович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Остафьева (Остафьева) Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1745

Сын: Остафьев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Остафьева (Остафьева) Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Остафьев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Остафьева (Остафьева) Лукерья Григорьевна

Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Остафьев Гаврила Григорьевич

Отец ребёнка: Остафьев Григорей Самойлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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