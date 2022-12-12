Остафьев Самойла Филиппович
Место рождения
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Остафьев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Остафьев Григорей Самойлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Остафьев Тимофей Самойлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно