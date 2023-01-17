Остафьев Филипп
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1668
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Остафьев Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Остафьев Федор Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1686
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Остафьев Самойла Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно