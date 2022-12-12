Рамма Юле — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамма Юле

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Около 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

1832 г.р.
Около 1835 г.р.
1836 г.р.
Около 1842 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1851 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Буйвидс Лавизе

Отец ребёнка: Рамма Аттис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Рамма Янис

Отец ребёнка: Рамма Аттис

Рождение ребёнка
26.03.1836

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рамма Аттис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Аннлизе

Отец ребёнка: Рамма Аттис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Рамма Екабс

Отец ребёнка: Рамма Аттис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Рамма Микель

Отец ребёнка: Рамма Аттис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамма Аттис

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1860
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