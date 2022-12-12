Рамма Юле
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиОколо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Буйвидс Лавизе
Отец ребёнка: Рамма Аттис
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Рамма Янис
Отец ребёнка: Рамма Аттис
Рождение ребёнка
26.03.1836
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рамма Аттис
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Аннлизе
Отец ребёнка: Рамма Аттис
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Рамма Екабс
Отец ребёнка: Рамма Аттис
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Рамма Микель
Отец ребёнка: Рамма Аттис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рамма Аттис
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1860