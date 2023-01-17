Рамма Аттис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиОколо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Буйвидс Лавизе
Мать ребёнка: Рамма Юле
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Рамма Янис
Мать ребёнка: Рамма Юле
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Рамма Екабс
Мать ребёнка: Рамма Юле
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Рамма Микель
Мать ребёнка: Рамма Юле
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамма Юле
Смерть
Около 1860