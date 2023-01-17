Буйвидс (Рамма) Лавизе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйвидс (Рамма) Лавизе

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Место рождения

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads

Дата рождения

1832

Дата смерти

Около 1890

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Муж

До 1830 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Рамма Аттис

Мать: Рамма Юле

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Бракосочетание
17.02.1857

Муж: Буйвидс Янис

Šauļu luterāņu baznīca
Рождение ребёнка
09.09.1859

Сын: Буйвидс Кристапс

Отец ребёнка: Буйвидс Янис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
24.09.1861

Сын: Буйвидс Микелис

Отец ребёнка: Буйвидс Янис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
17.08.1870

Сын: Буйвидс Замелс

Отец ребёнка: Буйвидс Янис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
02.04.1872

Дочь: Аннлизе

Отец ребёнка: Буйвидс Янис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
02.02.1875

Сын: Буйвидс Фрицис

Отец ребёнка: Буйвидс Янис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1890
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