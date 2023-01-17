Буйвидс (Рамма) Лавизе
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиОколо 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Рамма Аттис
Мать: Рамма Юле
Бракосочетание
17.02.1857
Муж: Буйвидс Янис
Šauļu luterāņu baznīca
Рождение ребёнка
09.09.1859
Сын: Буйвидс Кристапс
Отец ребёнка: Буйвидс Янис
Рождение ребёнка
24.09.1861
Сын: Буйвидс Микелис
Отец ребёнка: Буйвидс Янис
Рождение ребёнка
17.08.1870
Сын: Буйвидс Замелс
Отец ребёнка: Буйвидс Янис
Рождение ребёнка
02.04.1872
Дочь: Аннлизе
Отец ребёнка: Буйвидс Янис
Рождение ребёнка
02.02.1875
Сын: Буйвидс Фрицис
Отец ребёнка: Буйвидс Янис
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1890