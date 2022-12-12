Рамма Микель
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Рамма Аттис
Мать: Рамма Юле
Рождение ребёнка
03.06.1882
Дочь: Эссе Лавизе (Лиза)
Мать ребёнка: Рамма Каролина (Лина)
Рождение ребёнка
25.10.1883 ст.
Дочь: Финарти Каролина (Лина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Рамма Каролина (Лина)
Рождение ребёнка
04.01.1887
Дочь: Лайвиня Грета
Мать ребёнка: Рамма Каролина (Лина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамма Каролина (Лина)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно