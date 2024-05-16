Бойцова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойцова Елена Даниловна
Отец ребёнка: Бойцов Даниил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бойцов Даниил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойцов Владимир Данилович
Отец ребёнка: Бойцов Даниил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорина (Бойцова) Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Бойцов Даниил Алексеевич
Смерть
Неизвестно