Бойцова Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бойцова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Базовой Иван Николаевич

Мать: Базовая (Бойцова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойцова Елена Даниловна

Отец ребёнка: Бойцов Даниил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойцов Платон Данилович

Отец ребёнка: Бойцов Даниил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойцов Владимир Данилович

Отец ребёнка: Бойцов Даниил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорина (Бойцова) Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Бойцов Даниил Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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