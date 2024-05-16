Федорина (Бойцова) Наталья Даниловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорина (Бойцова) Наталья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойцов Даниил Алексеевич

Мать: Бойцова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горба (Федорина) Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорин Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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