Федорина (Бойцова) Наталья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горба (Федорина) Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорин Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно