Базовая (Бойцова) Мария Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Базовая (Бойцова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойцов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базовая Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базовая Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базовая Александра Ивановна

Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базовая Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базовая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базовой Никита Иванович

Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойцова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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