Базовая (Бойцова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойцов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базовая Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базовая Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базовая Александра Ивановна
Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базовая Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базовая Мария Ивановна
Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойцова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Базовой Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно