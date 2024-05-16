Бойцов Даниил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойцов Алексей
Мать: Бойцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойцова Елена Даниловна
Мать ребёнка: Бойцова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бойцова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойцов Владимир Данилович
Мать ребёнка: Бойцова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорина (Бойцова) Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Бойцова Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно