Бойцов Даниил Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бойцов Даниил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойцов Алексей

Мать: Бойцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойцова Елена Даниловна

Мать ребёнка: Бойцова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойцов Платон Данилович

Мать ребёнка: Бойцова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойцов Владимир Данилович

Мать ребёнка: Бойцова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорина (Бойцова) Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Бойцова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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