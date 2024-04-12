Асосков Агей Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 16.12.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.12.1822
Рождение ребёнка
1843 или 1845
Рождение ребёнка
Около 1843
Рождение ребёнка
02.03.1854
Дочь: Асоскова Евдокия Агеевна
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.1856
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
08.02.1859
Жена: Асоскова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
28.05.1861
Мать ребёнка: Асоскова Мария Тихоновна
Бракосочетание
27.08.1861
Девица Ксения Васильева Богатикова - помощница обер-офицерской жены Пелагеи Тапилиной хутор Сычевых Михайловской станицы Войска Донского
Рождение ребёнка
06.07.1862
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
14.09.1863
Дочь: Асоскова Вера Агеевна
Мать ребёнка: Асоскова Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.04.1865
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
08.03.1867
Дочь: Асоскова Анна Агеевна
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1870
Дочь: Асоскова Евдокия Агеевна
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
04.03.1873
Дочь: Асоскова Анна Агеевна
Мать ребёнка: Асоскова Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асоскова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно