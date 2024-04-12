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Асосков Агей Леонтьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 16.12.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 или 1805 г.р.

Мать

Жена

Между 1834 и 1837 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1830 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.12.1822

Отец: Асосков Леонтий Иванович

Мать: Асоскова Евдокия Аникеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843 или 1845

Сын: Асосков Алексей Агеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Асосков Спиридон Агеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1854

Дочь: Асоскова Евдокия Агеевна

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1856

Сын: Асосков Андрей Агеевич

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Асоскова Мария Тихоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1861

Сын: Асосков Степан Агеевич

Мать ребёнка: Асоскова Мария Тихоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.08.1861

Жена: Асоскова Ксения Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Девица Ксения Васильева Богатикова - помощница обер-офицерской жены Пелагеи Тапилиной хутор Сычевых Михайловской станицы Войска Донского
Рождение ребёнка
06.07.1862

Сын: Асосков Михаил Агеевич

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1863

Дочь: Асоскова Вера Агеевна

Мать ребёнка: Асоскова Мария Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1865

Сын: Асосков Георгий Агеевич

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1867

Дочь: Асоскова Анна Агеевна

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1870

Дочь: Асоскова Евдокия Агеевна

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1873

Дочь: Асоскова Анна Агеевна

Мать ребёнка: Асоскова Ксения Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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