Асоскова Евдокия Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 16.12.1822
Отец ребёнка: Асосков Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1824
Дочь: Асоскова Устиния Леонтьевна
Отец ребёнка: Асосков Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Асосков Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Асоскова Параскева Леонтьевна
Отец ребёнка: Асосков Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно