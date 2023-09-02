Асоскова Евдокия Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Евдокия Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.12.1822

Сын: Асосков Агей Леонтьевич

Отец ребёнка: Асосков Леонтий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1824

Дочь: Асоскова Устиния Леонтьевна

Отец ребёнка: Асосков Леонтий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Асосков Артем Леонтьевич

Отец ребёнка: Асосков Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Асоскова Параскева Леонтьевна

Отец ребёнка: Асосков Леонтий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно
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