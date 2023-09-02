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Асосков Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 или 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 или 1805

Отец: Асосков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Асоскова Феодора

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Леонтия Ивановича Асоскова.
Рождение ребёнка
Около 16.12.1822

Сын: Асосков Агей Леонтьевич

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Аникеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Асоскова Степанида

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Леонтия Ивановича Асоскова.
Рождение ребёнка
28.09.1824

Дочь: Асоскова Устиния Леонтьевна

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Аникеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Асоскова Агафия

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Леонтия Ивановича Асоскова.
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Асосков Артем Леонтьевич

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Аникеевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Асоскова Параскева Леонтьевна

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Аникеевна

Бракосочетание
28.09.1860

Жена: Асоскова Акилина Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Агриппина Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Евдокия Аникеевна

Смерть
Неизвестно
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