Асосков Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 или 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1802 или 1805
Отец: Асосков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Асоскова Феодора
Мать ребёнка: не указана
Падчерица Леонтия Ивановича Асоскова.
Рождение ребёнка
Около 16.12.1822
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Аникеевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Асоскова Степанида
Мать ребёнка: не указана
Падчерица Леонтия Ивановича Асоскова.
Рождение ребёнка
28.09.1824
Дочь: Асоскова Устиния Леонтьевна
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Аникеевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Асоскова Агафия
Мать ребёнка: не указана
Падчерица Леонтия Ивановича Асоскова.
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Аникеевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Асоскова Параскева Леонтьевна
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Аникеевна
Бракосочетание
28.09.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно