Нарышкина (Строганова) Екатерина Александровна
женский, родилась 25.05.1769
умерла 30.12.1844, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Нарышкин Иван Александрович19.03.1761 г.р.
Дети
Нарышкин Александр Иванович1788 г.р.
Нарышкин Григорий Иванович23.02.1790 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1787
Рождение ребёнка
1788
Сын: Нарышкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1790
Сын: Нарышкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
24.12.1791
Дочь: Нарышкина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Неклюдова (Нарышкина) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
09.06.1795
Сын: Нарышкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович
Смерть
30.12.1844
Москва, город федерального значения Москва