Нарышкина (Строганова) Екатерина Александровна 25.05.1769 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Нарышкина (Строганова) Екатерина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.05.1769

умерла 30.12.1844, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Нарышкин Иван Александрович19.03.1761 г.р.
Дети
Нарышкин Александр Иванович1788 г.р.
Нарышкин Григорий Иванович23.02.1790 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1787

Муж: Нарышкин Иван Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1788

Сын: Нарышкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
23.02.1790

Сын: Нарышкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
24.12.1791

Дочь: Нарышкина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Неклюдова (Нарышкина) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
09.06.1795

Сын: Нарышкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович

Смерть
30.12.1844
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.