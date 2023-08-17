Неклюдова (Нарышкина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклюдова (Нарышкина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

21.01.1867

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Нарышкин Иван Александрович

Мать: Нарышкина Екатерина Александровна

Бракосочетание
12.11.1811

Муж: Неклюдов Сергей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.09.1812

Дочь: Замятнина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.09.1815

Сын: Неклюдов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.09.1815

Дочь: Неклюдова Елизавета-старшая Сергеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
14.12.1818

Сын: Неклюдов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
21.06.1823

Дочь: Падейская Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
19.08.1825

Дочь: Готман Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
30.12.1826

Дочь: Неклюдова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
24.11.1828

Дочь: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
19.01.1830

Сын: Неклюдов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.01.1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
похороны: Serguiev Possad, cimetière du monastère de la Sainte-Trinité-Alexandre-Nevski
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