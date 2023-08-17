Неклюдова (Нарышкина) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти21.01.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
12.11.1811
Рождение ребёнка
05.09.1812
Дочь: Замятнина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1815
Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
02.09.1815
Дочь: Неклюдова Елизавета-старшая Сергеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
14.12.1818
Сын: Неклюдов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
21.06.1823
Дочь: Падейская Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1825
Дочь: Готман Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1826
Дочь: Неклюдова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1828
Дочь: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
19.01.1830
Сын: Неклюдов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Неклюдов Сергей Петрович
Смерть
21.01.1867
похороны: Serguiev Possad, cimetière du monastère de la Sainte-Trinité-Alexandre-Nevski