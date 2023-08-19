Замятнина (Неклюдова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1812
Дата смерти06.03.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1812
Бракосочетание
11.07.1838
Рождение ребёнка
05.04.1839
Сын: Замятнин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
18.12.1840
Дочь: Друцкая-Соколинская Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1842
Дочь: Куломзина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1844
Сын: Замятнин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
?.10.1846
Дочь: Замятнина Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Тенишева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич
Смерть
06.03.1886
Мерикюла, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond