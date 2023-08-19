Замятнина (Неклюдова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятнина (Неклюдова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.09.1812

Дата смерти

06.03.1886

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1812

Отец: Неклюдов Сергей Петрович

Мать: Неклюдова Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
11.07.1838

Муж: Замятнин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.1839

Сын: Замятнин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
18.12.1840

Дочь: Друцкая-Соколинская Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.1842

Дочь: Куломзина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.1844

Сын: Замятнин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.10.1846

Дочь: Замятнина Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Тенишева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятнин Дмитрий Николаевич

Смерть
06.03.1886
Мерикюла, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
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