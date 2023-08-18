Тенишева (Замятнина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
07.04.1874
ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.1200 №35//
Рождение ребёнка
1876
Сын: Тенишев Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Тенишев Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
11.10.1878
Сын: Тенишев Вячеслав Вячеславович
Отец ребёнка: Тенишев Вячеслав Николаевич
Смерть
1934