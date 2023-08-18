Тенишева (Замятнина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенишева (Замятнина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Замятнин Дмитрий Николаевич

Мать: Замятнина (Неклюдова) Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
07.04.1874

Муж: Тенишев Вячеслав Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.1200 №35//
Рождение ребёнка
1876

Сын: Тенишев Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: Тенишев Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
11.10.1878

Сын: Тенишев Вячеслав Вячеславович

Отец ребёнка: Тенишев Вячеслав Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1934

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