Тенишев Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1844
Дата смерти25.04.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1874
ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.1200 №35//
Рождение ребёнка
1876
Сын: Тенишев Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Тенишева (Замятнина) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.10.1878
Сын: Тенишев Вячеслав Вячеславович
Мать ребёнка: Тенишева (Замятнина) Анна Дмитриевна
Смерть
25.04.1903