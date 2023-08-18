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Тенишев Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Варшава

Дата рождения

02.02.1844

Дата смерти

25.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1874

Жена: Тенишева (Замятнина) Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.1200 №35//
Рождение ребёнка
1876

Сын: Тенишев Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Тенишева (Замятнина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.10.1878

Сын: Тенишев Вячеслав Вячеславович

Мать ребёнка: Тенишева (Замятнина) Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.04.1903

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