Нарышкина Елизавета Ивановна 24.12.1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нарышкина Елизавета Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.12.1791, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 24.04.1858, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Нарышкин Иван Александрович19.03.1761 г.р.
Мать
Нарышкина (Строганова) Екатерина Александровна25.05.1769 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1791

Отец: Нарышкин Иван Александрович

Мать: Нарышкина (Строганова) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
24.04.1858
Москва, город федерального значения Москва

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