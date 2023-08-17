Нарышкина Елизавета Ивановна
женский, родилась 24.12.1791, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 24.04.1858, Москва, город федерального значения Москва
ОтецНарышкин Иван Александрович19.03.1761 г.р.
МатьНарышкина (Строганова) Екатерина Александровна25.05.1769 г.р.
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Место
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Рождение
24.12.1791
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.04.1858
Москва, город федерального значения Москва