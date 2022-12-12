Калужинов Григорий Ильич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
17.05.1871 ст.
Сын: Калужинов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Калужинова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1874 ст.
Сын: Калужинов Иустин Григорьевич
Мать ребёнка: Калужинова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1876 ст.
Дочь: Калужинова Евпраксия
Мать ребёнка: Калужинова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
29.05.1879 ст.
Дочь: Калужинова Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: Калужинова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сучкина Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Калужинова Анисья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно