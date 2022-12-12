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Калужинов Григорий Ильич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Калужинов Илья Григорьевич

Мать: Калужинова Пелагея Фетисовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.05.1871 ст.

Сын: Калужинов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Калужинова Анисья Васильевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.05.1874 ст.

Сын: Калужинов Иустин Григорьевич

Мать ребёнка: Калужинова Анисья Васильевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.10.1876 ст.

Дочь: Калужинова Евпраксия

Мать ребёнка: Калужинова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
29.05.1879 ст.

Дочь: Калужинова Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: Калужинова Анисья Васильевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сучкина Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Калужинова Анисья Васильевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Анисья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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