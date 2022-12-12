Калужинова Пелагея Фетисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фиона Ильинична
Отец ребёнка: Калужинов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Калужинов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Калужинов Петр Ильич
Отец ребёнка: Калужинов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Калужинов Илья Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно