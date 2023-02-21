Калужинова Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

18.03.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1871 ст.

Сын: Калужинов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.05.1874 ст.

Сын: Калужинов Иустин Григорьевич

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.10.1876 ст.

Дочь: Калужинова Евпраксия

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
29.05.1879 ст.

Дочь: Калужинова Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сучкина Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Григорий Ильич

Смерть
18.03.1906 ст.
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