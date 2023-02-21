Калужинова Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти18.03.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1871 ст.
Сын: Калужинов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
30.05.1874 ст.
Сын: Калужинов Иустин Григорьевич
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
16.10.1876 ст.
Дочь: Калужинова Евпраксия
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
29.05.1879 ст.
Дочь: Калужинова Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сучкина Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1906 ст.