Плотникова (Лобарева) Антонина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1920 ст.
Дата смерти20.03.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1920 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1940
Сын: Плотников Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Плотников Анатолий Петрович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.03.1944
Сын: Плотников Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Плотников Анатолий Петрович
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.06.1946
Сын: Плотников Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Плотников Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1952
Сын: Плотников Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Плотников Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1954
Сын: Плотников Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Плотников Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2005