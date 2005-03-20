Плотникова (Лобарева) Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Лобарева) Антонина Сергеевна

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Место рождения

Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.05.1920 ст.

Дата смерти

20.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1920 ст.

Отец: Лобарев Сергей Семенович

Мать: Лобарева Пелагия Ивановна

Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.03.1940

Сын: Плотников Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Плотников Анатолий Петрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.03.1944

Сын: Плотников Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Плотников Анатолий Петрович

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.06.1946

Сын: Плотников Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Плотников Анатолий Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.10.1952

Сын: Плотников Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Плотников Анатолий Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
08.03.1954

Сын: Плотников Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Плотников Анатолий Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Анатолий Петрович

Смерть
20.03.2005
Пермь, Пермский, Пермский край
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