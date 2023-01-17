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Плотников Владимир Анатольевич
Плотников Владимир Анатольевич
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
15.10.1952
Пол
Мужской
Отец
Плотников Анатолий Петрович
1915 г.р.
Мать
Плотникова (Лобарева) Антонина Сергеевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952
Отец:
Плотников Анатолий Петрович
Мать:
Плотникова Антонина Сергеевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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