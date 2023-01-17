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Плотников Владимир Анатольевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

15.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952

Отец: Плотников Анатолий Петрович

Мать: Плотникова Антонина Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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