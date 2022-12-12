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Плотников Анатолий Петрович

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Место рождения

Плотники, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.04.1915

Дата смерти

10.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Плотники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.03.1940

Сын: Плотников Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Плотникова Антонина Сергеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.03.1944

Сын: Плотников Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Плотникова Антонина Сергеевна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.06.1946

Сын: Плотников Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Плотникова Антонина Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.10.1952

Сын: Плотников Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Плотникова Антонина Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
08.03.1954

Сын: Плотников Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Плотникова Антонина Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Антонина Сергеевна

Смерть
10.05.1990
Пермь, Пермский, Пермский край
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