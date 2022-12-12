Плотников Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения04.04.1915
Дата смерти10.05.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1940
Сын: Плотников Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Плотникова Антонина Сергеевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.03.1944
Сын: Плотников Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Плотникова Антонина Сергеевна
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.06.1946
Сын: Плотников Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Плотникова Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
15.10.1952
Сын: Плотников Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Плотникова Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
08.03.1954
Сын: Плотников Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Плотникова Антонина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1990