Лобарева (Фамилии Нет) Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобарева (Фамилии Нет) Пелагия Ивановна

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Место рождения

Большое Михалкино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Михалкино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.04.1901 ст.

Муж: Лобарев Сергей Семенович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1901 ст.

Сын: Лобарев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович

Побоище, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.

Сын: Лобарев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович

Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.06.1904 ст.

Дочь: Александрова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович

Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.11.1906 ст.

Сын: Лобарев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович

Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.

Сын: Лобарев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович

Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.08.1913 ст.

Сын: Лобарев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович

Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.06.1918 ст.

Дочь: Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович

Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.05.1920 ст.

Дочь: Плотникова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович

Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1930
Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край
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