Лобарева (Фамилии Нет) Пелагия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1901 ст.
Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1901 ст.
Сын: Лобарев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович
Побоище, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.
Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
12.06.1904 ст.
Дочь: Александрова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
04.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.
Сын: Лобарев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
08.08.1913 ст.
Сын: Лобарев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
10.06.1918 ст.
Дочь: Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
15.05.1920 ст.
Дочь: Плотникова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Лобарев Сергей Семенович
Смерть
1930