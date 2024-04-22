Багратион-Мухранская (Романова) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багратион-Мухранская (Романова) Татьяна Константиновна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.01.1890

Дата смерти

28.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1890

Отец: Романов Константин Константинович

Мать: Романова Елизавета Августа Мария Агнесса Морицевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
24.08.1911

Муж: Багратион-Мухранский Константин Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1912

Сын: Багратион-Мухранский Теймураз Константинович

Отец ребёнка: Багратион-Мухранский Константин Михайлович

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Багратион-Мухранский Константин Михайлович

Бракосочетание
09.11.1921

Муж: Короченцев Александр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
монахиня
Смерть
28.08.1979
Mount Of Olives Convent, Jerusalem, Israel
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