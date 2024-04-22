Багратион-Мухранская (Романова) Татьяна Константиновна
Место рождения
Дата рождения11.01.1890
Дата смерти28.08.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1890
Бракосочетание
24.08.1911
Рождение ребёнка
08.08.1912
Сын: Багратион-Мухранский Теймураз Константинович
Отец ребёнка: Багратион-Мухранский Константин Михайлович
Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Багратион-Мухранский Константин Михайлович
Бракосочетание
09.11.1921
Работа или профессия
Неизвестно
монахиня
Смерть
28.08.1979
Mount Of Olives Convent, Jerusalem, Israel