Романова (Саксен-Альтенбургская) Елизавета Августа Мария Агнесса Морицевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Саксен-Альтенбургская) Елизавета Августа Мария Агнесса Морицевна

Место рождения

Meiningen, Schmalkalden-Meiningen, Thueringen, Germany

Дата рождения

13.01.1865

Дата смерти

24.03.1927

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Meiningen, Schmalkalden-Meiningen, Thueringen, Germany
Бракосочетание
15.04.1884

Муж: Романов Константин Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
15 (27) апреля 1884 года в Петербурге
Рождение ребёнка
23.06.1886

Сын: Романов Иван Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин Константинович

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1887

Сын: Романов Гавриил Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин Константинович

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1890

Дочь: Багратион-Мухранская Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Романов Константин Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.1891

Сын: Романов Константин Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.11.1892

Сын: Романов Олег Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1894

Сын: Романов Игорь Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин Константинович

Стрельна
Рождение ребёнка
23.04.1903

Сын: Романов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.05.1905

Дочь: Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Романов Константин Константинович

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1906

Дочь: Вера Константиновна

Отец ребёнка: Романов Константин Константинович

Павловск, Царскосельский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
немецкая принцесса
Смерть
24.03.1927
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