Романова (Саксен-Альтенбургская) Елизавета Августа Мария Агнесса Морицевна
Место рожденияMeiningen, Schmalkalden-Meiningen, Thueringen, Germany
Дата рождения13.01.1865
Дата смерти24.03.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1865
Meiningen, Schmalkalden-Meiningen, Thueringen, Germany
Бракосочетание
15.04.1884
15 (27) апреля 1884 года в Петербурге
Рождение ребёнка
23.06.1886
Сын: Романов Иван Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин Константинович
Рождение ребёнка
03.07.1887
Сын: Романов Гавриил Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин Константинович
Рождение ребёнка
11.01.1890
Дочь: Багратион-Мухранская Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Романов Константин Константинович
Рождение ребёнка
20.12.1891
Сын: Романов Константин Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин Константинович
Рождение ребёнка
15.11.1892
Сын: Романов Олег Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин Константинович
Рождение ребёнка
29.05.1894
Сын: Романов Игорь Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин Константинович
Стрельна
Рождение ребёнка
23.04.1903
Сын: Романов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин Константинович
Рождение ребёнка
23.05.1905
Дочь: Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Романов Константин Константинович
Рождение ребёнка
24.04.1906
Дочь: Вера Константиновна
Отец ребёнка: Романов Константин Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
немецкая принцесса
Смерть
24.03.1927