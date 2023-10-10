Багратион-Мухранский Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.03.1856
Дата смерти19.01.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.08.1911
Рождение ребёнка
08.08.1912
Сын: Багратион-Мухранский Теймураз Константинович
Мать ребёнка: Багратион-Мухранская Татьяна Константиновна
Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Багратион-Мухранская Татьяна Константиновна
Смерть
19.01.1935
г. Любачев, село Загроды (Галиция, Австро-Венгрия), ныне Польша