Багратион-Мухранский Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагратион-Мухранский Константин Михайлович

Багратион-Мухранский Константин Михайлович

Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

29.03.1856

Дата смерти

19.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
24.08.1911

Жена: Багратион-Мухранская Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
08.08.1912

Сын: Багратион-Мухранский Теймураз Константинович

Мать ребёнка: Багратион-Мухранская Татьяна Константиновна

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Багратион-Мухранская Татьяна Константиновна

Смерть
19.01.1935
г. Любачев, село Загроды (Галиция, Австро-Венгрия), ныне Польша
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close