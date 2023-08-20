Платонов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Платонов Василий Иванович
Мать: жена Василия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: жена Владимира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Терентий Владимирович
Мать ребёнка: жена Владимира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Александр Владимирович
Мать ребёнка: жена Владимира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: жена Владимира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: жена Владимира