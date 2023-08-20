Платонов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платонов Василий Иванович

Мать: жена Василия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: жена Владимира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Терентий Владимирович

Мать ребёнка: жена Владимира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Александр Владимирович

Мать ребёнка: жена Владимира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: жена Владимира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: жена Владимира

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