жена Василия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Графиня Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Пантелей Васильевич
Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поатонова Праски Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Алена Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно