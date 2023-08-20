жена Василия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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жена Василия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Графиня Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Пантелей Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поатонова Праски Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Алена Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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