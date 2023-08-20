Платонов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Платонов Иван
Мать: жена Ивана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Графиня Васильевна
Мать ребёнка: жена Василия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Пантелей Васильевич
Мать ребёнка: жена Василия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поатонова Праски Васильевна
Мать ребёнка: жена Василия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: жена Василия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Алена Васильевна
Мать ребёнка: жена Василия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: жена Василия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: жена Василия
Смерть
Неизвестно