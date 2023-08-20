Платонов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Платонов Иван

Мать: жена Ивана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Графиня Васильевна

Мать ребёнка: жена Василия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Пантелей Васильевич

Мать ребёнка: жена Василия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поатонова Праски Васильевна

Мать ребёнка: жена Василия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: жена Василия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Алена Васильевна

Мать ребёнка: жена Василия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Яков Васильевич

Мать ребёнка: жена Василия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: жена Василия

Смерть
Неизвестно
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