жена Ивана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Платонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Платонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Платонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Платонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Платонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Платонов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платонов Иван
Смерть
Неизвестно