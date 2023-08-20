жена Ивана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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жена Ивана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Платонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Федор Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Платонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Платонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Иван

Смерть
Неизвестно
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