Платонов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Платонов Иван
Мать: жена Ивана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Моисей Фёдорович
Мать ребёнка: жена Фёдора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Микуль Фёдорович
Мать ребёнка: жена Фёдора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: жена Фёдора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Оксениф Фёдорович
Мать ребёнка: жена Фёдора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: жена Фёдора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: жена Фёдора
Смерть
Неизвестно