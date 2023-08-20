Платонов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатонов Федор Иванович

Платонов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платонов Иван

Мать: жена Ивана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Моисей Фёдорович

Мать ребёнка: жена Фёдора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Микуль Фёдорович

Мать ребёнка: жена Фёдора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: жена Фёдора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Оксениф Фёдорович

Мать ребёнка: жена Фёдора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: жена Фёдора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: жена Фёдора

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close