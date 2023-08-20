жена Фёдора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Моисей Фёдорович
Отец ребёнка: Платонов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Микуль Фёдорович
Отец ребёнка: Платонов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Платонов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Оксениф Фёдорович
Отец ребёнка: Платонов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Платонов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно