жена Владимира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Платонов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Терентий Владимирович
Отец ребёнка: Платонов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Платонов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Платонов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно