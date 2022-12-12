Youdin Abraham — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиYoudin Abraham

Youdin Abraham

avatar

Место рождения

Russia

Дата рождения

1859

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Юдин (youdin) Гавриил (Gabriel)

Мать: скрыто настройками приватности

Russia
Бракосочетание
1882

Жена: Youdin Rebecca

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Berman Sarah ( Sonja)

Мать ребёнка: Youdin Rebecca

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
29.05.1885

Сын: Youdin Herman ( )

Мать ребёнка: Youdin Rebecca

Priluki( Ukraina)
Иммиграция
1906
Место жительства
1910
Смерть
1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close