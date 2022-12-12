Youdin Abraham
Место рожденияRussia
Дата рождения1859
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Юдин (youdin) Гавриил (Gabriel)
Мать: скрыто настройками приватности
Russia
Бракосочетание
1882
Жена: Youdin Rebecca
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Berman Sarah ( Sonja)
Мать ребёнка: Youdin Rebecca
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
29.05.1885
Сын: Youdin Herman ( )
Мать ребёнка: Youdin Rebecca
Priluki( Ukraina)
Иммиграция
1906
Место жительства
1910
Смерть
1919