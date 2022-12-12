Юдин (Youdin) Гавриил (Gabriel)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1837
Дата смерти13.06.1905
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1837
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Rabinovitch Sarah
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1859
Сын: Youdin Abraham
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia
Рождение ребёнка
1861
Сын: Youdin Gerasim
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1864
Сын: Youdin Вениамин (Benjamin)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1865
Сын: Юдин (youdin) Александр Izek-Isaak)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1866
Сын: Youdin Яков (Jacob)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Blumstein Bertha
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Tarasov Elizabeth( Elena)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.06.1905
Похороны
Неизвестно
Staro-Ulanovichy Cemetery, Vitebsk, Belorussia