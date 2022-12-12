Юдин (Youdin) Гавриил (Gabriel) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин (Youdin) Гавриил (Gabriel)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1837

Дата смерти

13.06.1905

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1837

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Rabinovitch Sarah

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Youdin Abraham

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia
Рождение ребёнка
1861

Сын: Youdin Gerasim

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.04.1864

Сын: Youdin Вениамин (Benjamin)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Юдин (youdin) Александр Izek-Isaak)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1866

Сын: Youdin Яков (Jacob)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Blumstein Bertha

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Tarasov Elizabeth( Elena)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.06.1905
Витебск, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Витебск, Витебская область
Staro-Ulanovichy Cemetery, Vitebsk, Belorussia
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