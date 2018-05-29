Youdin Herman ( )
Место рожденияPriluki( Ukraina)
Дата рождения29.05.1885
Дата смерти25.10.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885
Отец: Youdin Abraham
Мать: Youdin Rebecca
Priluki( Ukraina)
Иммиграция
1898
Иммиграция
1906
Бракосочетание
1914
Жена: Judith B
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Youdin Richard
Мать ребёнка: Judith B
Newark, Essex, New Jersey, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Youdin Victoria
Место жительства
Неизвестно
Teaneck Township, New Jersey, USA
Гражданство
Неизвестно
New York, United States
Смерть
25.10.1972
Atlantic City, New Jersey, USA