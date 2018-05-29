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Youdin Herman ( )

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Место рождения

Priluki( Ukraina)

Дата рождения

29.05.1885

Дата смерти

25.10.1972

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1888 г.р.
1897 г.р.

Дети

1916 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885

Отец: Youdin Abraham

Мать: Youdin Rebecca

Priluki( Ukraina)
Иммиграция
1898
Иммиграция
1906
Бракосочетание
1914

Жена: Judith B

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Youdin Richard

Мать ребёнка: Judith B

Newark, Essex, New Jersey, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Youdin Victoria

Место жительства
Неизвестно
Teaneck Township, New Jersey, USA
Гражданство
Неизвестно
New York, United States
Смерть
25.10.1972
Atlantic City, New Jersey, USA
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