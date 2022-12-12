Винокурова Анисия Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова Анисия Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Винокуров Иакинф Максимович

Отец ребёнка: Винокуров Максим Ефремович

Рождение ребёнка
1725

Сын: Винокуров Иоаким Максимович

Отец ребёнка: Винокуров Максим Ефремович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Винокуров Исаак Максимович

Отец ребёнка: Винокуров Максим Ефремович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Винокуров Никифор Максимович

Отец ребёнка: Винокуров Максим Ефремович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Винокуров Василий Максимович

Отец ребёнка: Винокуров Максим Ефремович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Максим Ефремович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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