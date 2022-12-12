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Винокуров Иоаким Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Винокуров Максим Ефремович

Мать: Винокурова Анисия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Мелания Иоакимовна

Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Параскева Иоакимовна

Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Винокуров Павел Иоакимович

Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Винокуров Иван Иоакимович

Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Иоакимовна

Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Винокуров Мефодий Иоакимович

Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Наталья Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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