Винокуров Иоаким Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Мелания Иоакимовна
Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Параскева Иоакимовна
Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Винокуров Павел Иоакимович
Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Винокуров Иван Иоакимович
Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Иоакимовна
Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Винокуров Мефодий Иоакимович
Мать ребёнка: Винокурова Наталья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно