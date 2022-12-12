Винокурова (Яшкова) Наталья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Яшков Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Мелания Иоакимовна
Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Параскева Иоакимовна
Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Винокуров Павел Иоакимович
Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Винокуров Иван Иоакимович
Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Иоакимовна
Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Винокуров Мефодий Иоакимович
Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно