Винокурова (Яшкова) Наталья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова (Яшкова) Наталья Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Яшков Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Мелания Иоакимовна

Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Параскева Иоакимовна

Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Винокуров Павел Иоакимович

Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Винокуров Иван Иоакимович

Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Иоакимовна

Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Винокуров Мефодий Иоакимович

Отец ребёнка: Винокуров Иоаким Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Иоаким Максимович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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