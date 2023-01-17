Винокуров Максим Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Винокуров Иакинф Максимович
Мать ребёнка: Винокурова Анисия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Винокуров Иоаким Максимович
Мать ребёнка: Винокурова Анисия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Винокуров Исаак Максимович
Мать ребёнка: Винокурова Анисия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Винокуров Никифор Максимович
Мать ребёнка: Винокурова Анисия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Винокуров Василий Максимович
Мать ребёнка: Винокурова Анисия Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно