Винокуров Максим Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Максим Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Винокуров Иакинф Максимович

Мать ребёнка: Винокурова Анисия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1725

Сын: Винокуров Иоаким Максимович

Мать ребёнка: Винокурова Анисия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Винокуров Исаак Максимович

Мать ребёнка: Винокурова Анисия Гаврииловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Винокуров Никифор Максимович

Мать ребёнка: Винокурова Анисия Гаврииловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Винокуров Василий Максимович

Мать ребёнка: Винокурова Анисия Гаврииловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Анисия Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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