Винокуров Иакинф Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Иакинф Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Винокуров Максим Ефремович

Мать: Винокурова Анисия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Винокуров Афанасий Иакинфович

Мать ребёнка: Винокурова Ксения Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мария Иакинфовна

Мать ребёнка: Винокурова Ксения Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Винокуров Аверкий Иакинфович

Мать ребёнка: Винокурова Ксения Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Винокуров Михаил Иакинфович

Мать ребёнка: Винокурова Ксения Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Винокуров Андрей Иакинфович

Мать ребёнка: Винокурова Ксения Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Ксения Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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