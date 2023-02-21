Винокуров Иакинф Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1743
Сын: Винокуров Афанасий Иакинфович
Мать ребёнка: Винокурова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мария Иакинфовна
Мать ребёнка: Винокурова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Винокуров Аверкий Иакинфович
Мать ребёнка: Винокурова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Винокуров Михаил Иакинфович
Мать ребёнка: Винокурова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Винокуров Андрей Иакинфович
Мать ребёнка: Винокурова Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно