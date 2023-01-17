Винокурова (Мазунина) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокурова (Мазунина) Ксения Васильевна

Винокурова (Мазунина) Ксения Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Мазунин Василий Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Винокуров Афанасий Иакинфович

Отец ребёнка: Винокуров Иакинф Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мария Иакинфовна

Отец ребёнка: Винокуров Иакинф Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Винокуров Аверкий Иакинфович

Отец ребёнка: Винокуров Иакинф Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Винокуров Михаил Иакинфович

Отец ребёнка: Винокуров Иакинф Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Винокуров Андрей Иакинфович

Отец ребёнка: Винокуров Иакинф Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Иакинф Максимович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close