Винокурова (Мазунина) Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Мазунин Василий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Винокуров Афанасий Иакинфович
Отец ребёнка: Винокуров Иакинф Максимович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мария Иакинфовна
Отец ребёнка: Винокуров Иакинф Максимович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Винокуров Аверкий Иакинфович
Отец ребёнка: Винокуров Иакинф Максимович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Винокуров Михаил Иакинфович
Отец ребёнка: Винокуров Иакинф Максимович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Винокуров Андрей Иакинфович
Отец ребёнка: Винокуров Иакинф Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно