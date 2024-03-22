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Иван Федорович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1711 и 1721

Дата смерти

05.04.1771 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1689 г.р.

Жена

Между 1714 и 1722 г.р.

Дети

Около 1743 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1749 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1711 и 1721

Отец: Федор Терентьевич

Мать: Фекла Ермолаевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1738 и 1743

Жена: Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.04.1771 ст.
Новая, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
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