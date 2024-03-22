Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1711 и 1721
Дата смерти05.04.1771 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1711 и 1721
Отец: Федор Терентьевич
Мать: Фекла Ермолаевна
Бракосочетание
Между 1738 и 1743
Жена: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Смерть
05.04.1771 ст.
Новая, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область