Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Между 1770 и 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1721 и 1722 г.р.

Дети

Около 1743 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1749 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1738 и 1743

Муж: Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1770 и 1782
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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