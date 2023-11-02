Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиМежду 1770 и 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1738 и 1743
Муж: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Смерть
Между 1770 и 1782